$!El Banco Nacional de Panamá crece y refuerza solidez financiera

El Banco Nacional de Panamá informó que mantuvo resultados positivos y reforzó su papel en el financiamiento del país, con utilidades de B/.248.7 millones y una cartera crediticia de B/.6,555.6 millones, según detalla el Informe de Sostenibilidad 2025.

El gerente general del banco, Javier Carrizo Esquivel destacó que la entidad estatal mantiene una sólida gestión financiera que le permite seguir apoyando proyectos de desarrollo nacional. “Todo esto constituye un compendio de acciones que tienen un impacto positivo en Panamá”, dijo Carrizo. Además, reafirmó el “compromiso de la entidad de seguir fortaleciendo la confianza de sus clientes y promover una prosperidad que alcance a más panameños”.

En cuanto a cobertura, el banco tiene 96 sucursales y 480 cajeros automáticos distribuidos a nivel nacional. Esto le permite llegar a clientes en todas las provincias y comarcas.

Como parte de sus acciones en materia ambiental, social y climática, la entidad bancaria informó que evaluó a 3,284 clientes mediante el Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental, Social y Climático. Del total, el 55% correspondió al sector agropecuario, el 33% al sector industrial, el 7% a construcción y el 5% al comercio.

El banco destacó los avances de sus iniciativas de responsabilidad social, entre ellas el fortalecimiento de sus programas de voluntariado corporativo, que contó con la participación de 2,017 voluntarios de “Somos Uno”. Además, se realizaron 149 patrocinios con causa y se registró la participación de 840 artistas en los Concursos de Arte Banconal.

En el ámbito de gobernanza institucional, el banco continúa fortaleciendo sus prácticas de transparencia mediante la implementación del nuevo Código de Ética y Conducta, así como la Línea Ética Digital. De igual forma, avanzó en el refuerzo de sus sistemas de seguridad de la información y en la protección de los datos de sus clientes y usuarios.