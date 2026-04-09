El Banco Nacional garantiza liquidez y estabilidad del sistema financiero

El Banco Nacional de Panamá (BNP) impulsa iniciativas para transformar y reforzar los sistemas de pagos del país, cumpliendo la función de distribuir efectivo a nivel nacional, asegurando liquidez en el sistema financiero en línea con su rol de cuasi banco central, reconocido por organismos internacionales.

Más allá de su rol comercial, el banco “actúa como brazo financiero del Estado, asumiendo funciones clave dentro del sistema económico”. También garantiza la distribución eficiente de efectivo a nivel nacional para asegurar la liquidez del sistema financiero. En paralelo, funciona como banco de segundo piso al facilitar financiamiento a otras entidades bancarias, con el objetivo de dinamizar el crédito en la economía.

Anthony Martínez, gerente ejecutivo de operaciones del Sistema Financiero del Banco, explicó que para este año se impulsan iniciativas como la interoperabilidad entre sistemas, el desarrollo del proyecto de Reserva de Pagos y la implementación de la Cámara Digital.

Martinéz señaló que el BNP es el responsable de la importación y exportación del dólar americano y que “en Panamá se sigue usando mucho efectivo”. Ante esto, la entidad prevé lanzar este año “una gran encuesta nacional para determinar en qué segmento de la población, en qué género y región geográfica se sigue utilizando”, resultados que se harán públicos.

Martínez advirtió que “el efectivo es un medio de pago muy caro, tiene costos asociados” y afirmó que la banca panameña, incluido el Banco Nacional, apuesta por los medios de pago digitales. “Desde esa óptica tenemos la esperanza de que este año siga disminuyendo”, agregó.

Martínez explicó que “el banco está apostando a la disminución del cheque como medio de pago, sin embargo sigue siendo un medio de pago importante (el segundo más utilizado).

Por mandato de su Ley Orgánica, el BNP es el responsable y director de los sistemas de compensación y liquidación de pagos del Sistema Financiero, lo que lo convierte en un actor estratégico para la operatividad de las transacciones en el país.

Además, administra las reservas nacionales destinadas a respaldar a Panamá ante escenarios de estrés económico. La gestión se realiza bajo criterios prudentes y conservadores, con prioridad en la preservación del capital y la liquidez.