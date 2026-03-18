El bloqueo del estrecho de Ormuz. en cifras

El estrecho de Ormuz, una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho.

Estas son los principales datos y cifras del bloqueo:

- 21 incidentes de seguridad -

Desde el 1 de marzo de 2026, 21 buques comerciales, incluidos diez petroleros, han sido atacados o han notificado incidentes en el golfo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Si se incluyen otros tipos de buques, hay que sumar cuatro ataques reivindicados por la Guardia Revolucionaria iraní pero que no fueron confirmados por las autoridades internacionales.

- Ocho marinos fallecidos -

Desde que comenzó el conflicto, al menos ocho marinos o trabajadores portuarios han muerto en incidentes en la región, según la Organización Marítima Internacional (OMI). Otros cuatro siguen desaparecidos y diez resultaron heridos.

- Caída del 97% del transporte marítimo -

El tráfico a través del estrecho ha caído un 97% respecto a antes de la guerra, según un análisis del grupo de inteligencia marina Windward.

El estrecho registra normalmente unos 120 tránsitos diarios, pero solo hubo 77 en las dos semanas siguientes al estallido del conflicto, según la publicación especializada del sector naviero Lloyd's List.

- 20.000 marinos atrapados -

Unos 20.000 marinos están afectados por el bloqueo, según la OMI. A ello hay que sumar pasajeros de cruceros, trabajadores portuarios y personal de instalaciones en alta mar.

La OMI estima que al menos 3.000 buques se encuentran en la zona, incluyendo dos tercios de "grandes buques comerciales dedicados al comercio internacional".

- El combustible para barcos sube un 87% -

Según un informe del banco HSBC del 14 de marzo, los precios del combustible para barcos subieron un 87% desde el inicio de la guerra, un nivel que no se veía desde 2022, cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania.