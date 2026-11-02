El cacao de Bocas del Toro busca duplicar sus exportaciones a Europa y EE. UU.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que conectó a la Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña (COCABO R.L.) con compradores internacionales, lo que permitió concretar envíos de cacao a Suiza y avanzar en negociaciones para exportar nuevos lotes de entre 25 y 50 toneladas métricas.

Se detalló que la cooperativa proyecta duplicar sus volúmenes de exportación hacia Europa y Estados Unidos, como parte de su estrategia de expansión comercial.

Según el reporte, la actividad beneficia directamente a más de 1,500 familias de productores rurales e indígenas de Bocas del Toro, que cultivan unas 3,185 hectáreas y generan una producción anual aproximada de 350 toneladas de cacao.

El gerente general de COCABO R.L., Manuel Palacios, explicó que la participación en actividades internacionales de promoción comercial, facilitadas por el MICI, permitió establecer contactos directos con compradores europeos.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que estas gestiones buscan generar oportunidades de empleo e inversión para las comunidades productoras y facilitar el acceso de los productos panameños a mercados internacionales.