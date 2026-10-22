El embajador Cohen promueve los atractivos turísticos de Israel

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> De acuerdo con Yosef Penhos, representante del Ministerio de Turismo de Israel, el país recibió unos 790,600 visitantes entre enero y septiembre de 2026. Además, desarrolla proyectos de infraestructura para ampliar su oferta turística, con nuevas habitaciones y atracciones que incorporan inteligencia artificial (IA). Penhos señaló que el 88% de los visitantes afirmó estar satisfecho con su visita, mientras que el 83% recomendaría a Israel como destino turístico, cifras que respaldan los esfuerzos para atraer a más viajeros internacionales.