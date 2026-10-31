El FMI proyecta que Panamá crecerá 5,0% en 2026 y 4,2% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía panameña crecerá 5,0% en 2026 y 4,2% en 2027, en línea con un desempeño sólido de la región de las Américas.

De acuerdo con el informe del organismo titulado: “Perspectivas Económicas Regionales”, el crecimiento en el continente se mantiene firme impulsado por la fuerte demanda de Estados Unidos, precios más altos de las materias primas, condiciones financieras más favorables, el repunte del turismo y el flujo de remesas.

Estos factores, señala el FMI, mitigan los efectos de la incertidumbre en torno al comercio global, los precios de la energía más altos y volátiles y los cambios en materia migratoria.

No obstante, el Fondo advierte que persisten desafíos estructurales. La deuda pública es elevada, el margen fiscal es limitado y el crecimiento a mediano plazo sigue siendo moderado. Además, el aumento de los precios mundiales de la energía y los alimentos retrasa el retorno de la inflación a su meta.

Ante este panorama, el FMI recomienda a los responsables de política económica aprovechar el entorno favorable para reconstruir las reservas fiscales, preservar la estabilidad de precios y proteger a los hogares vulnerables mediante apoyos focalizados.

El organismo también subraya la necesidad de impulsar reformas estructurales para aumentar la productividad, fortalecer el capital humano y las instituciones, atraer inversión extranjera directa y aprovechar las oportunidades vinculadas a la digitalización, los minerales críticos, las energías limpias y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales.