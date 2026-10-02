El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo para contener los precios

Los dirigentes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo en los próximos cuatro meses en un intento de reducir la presión sobre los precios de los carburantes.

Además, también acordaron no prohibir las exportaciones entre los países miembros, como amenazaba con hacer Estados Unidos.

"Se ha decidido liberar las reservas estratégicas de diésel y crudo bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (...) para poder liberar hasta 100 millones de barriles en los próximos cuatro meses" dijo el presidente francés Emmanuel Macron al término de una videoconferencia del G7, presidido por Francia.

La medida supondrá poner en el mercado reservas "sustanciales" en los próximos 20 días, según una declaración de los países miembros del G7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— que no descartan "discutir la posibilidad" de liberar reservas "adicionales".

Además, "nos hemos comprometido a que no haya ninguna prohibición de las exportaciones, el presidente [Donald] Trump ha sido muy claro al respecto", añadió Macron.

En paralelo, el presidente estadounidense aseguró en su red Truth Social que "Europa acaba de aceptar poner en el mercado una cantidad masiva de su gasóleo almacenado en abundancia". "El proceso comenzará de inmediato", aseguró.

Estas decisiones "deberían hacer bajar los precios" de los carburantes, cuyos precios se han disparado debido a la guerra en Oriente Medio, según Macron.

El francés también indicó que los países del G7 habían acordado "trabajar (...) para reducir los márgenes de los refinadores y para reducir los costes de transporte", que han aumentado considerablemente debido a los bloqueos del estratégico estrecho de Ormuz.

- Amenazas -

Para aliviar el mercado mundial, el Gobierno estadounidense llevaba unos días presionando a Europa para que recurriera a sus reservas de gasóleo y amenazaba incluso con prohibir sus exportaciones de carburantes a la Unión Europea en caso de negativa.

La Comisión Europea ya había advertido de que una prohibición de este tipo perjudicaría su "confianza en Estados Unidos como socio fiable".

La posible interrupción de los suministros estadounidenses tendría grandes consecuencias para la UE, ya que el 50% del diésel importado por los Veintisiete países del bloque procede de Estados Unidos.

El mercado del petróleo se había anticipado a estos anuncios. Los precios del WTI estadounidense habían caído un 5% en Londres a media jornada.

Las reuniones se sucedieron en Bruselas a lo largo de la jornada y Macron habló por teléfono con Trump el viernes de madrugada.

Los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán perjudican gravemente la producción mundial de gasóleo, aunque las refinerías situadas en otras partes del mundo funcionan con normalidad para transformar el crudo en carburante.

La inflación de la zona euro subió en septiembre hasta un nuevo máximo en tres años (3,8%), debido al fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio.

En la UE, el precio del gasóleo en las estaciones de servicio acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico, con una media semanal de 2,24 euros por litro (2,52 dólares).

En Estados Unidos, este carburante alcanzó a finales de septiembre el nivel récord de 6,53 dólares por galón (3,78 litros).