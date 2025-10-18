El IFARHU iniciará el pago de becas el 20 de octubre en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, a partir del 20 de octubre, iniciará el pago correspondiente al primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro.

En esta primera jornada serán 71,584 estudiantes beneficiados, con una inversión de B/.14,040,615.00, según informó la entidad.

Asimismo, la entrega de Becas y Asistencias Económicas incluye a estudiantes de Básica, Premedia y Media que forman parte de los siguientes programas:

• Concurso General

• Puesto Distinguido

• Asistencia Económica Educativa

• Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad

• Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil

• Asistencia Económica para Deportes

• Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

A su vez, la entidad recordó a los beneficiarios que para la entrega de las becas se requiere de los siguientes requisitos:

• Recibo de entrega de documentos

• Boletín completo 2024

• Matricula 2025

• Cédula de acudiente y estudiante (Si no asiste el acudiente debe traer nota de autorización con copia de cédula de acudiente, estudiante y autorizado).

En caso, que no pueda asistir el Representante Legal, debe enviar a quien designe con:

• Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

• Una nota donde indique a quien está autorizando con el número de cédula de esa persona, la nota debe estar firmada a mano por el representante legal, no puede ser copia o foto.