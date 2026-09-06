El IMA anuncia agroferias para este lunes y martes en distintos puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará agroferias este lunes 7 y martes 8 de septiembre en diferentes comunidades del país, con jornadas programadas a partir de las 8:00 a.m.

Este lunes 7 de septiembre, las agroferias se desarrollarán en la Cancha Comunal de Potrerillo Arriba, distrito de Dolega, Chiriquí, y en la Cancha de El Nance, distrito de San Carlos, Panamá Oeste.

Para el martes 8 de septiembre, el IMA tiene programadas agroferias en varios puntos del territorio nacional.

En Coclé, la actividad será en la Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón; mientras que en Colón se realizará en los predios de la Junta Comunal de El Giral.

En Panamá Este, el punto estará ubicado en la Cancha Unión de Azuero, distrito de Chepo.

En la comarca Ngäbe-Buglé, las agroferias se realizarán en la comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó, y en la comunidad de Kankintú, distrito de Kankintú.

También habrá jornadas en la Junta Comunal de Platanilla, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe, Darién; en la Junta Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú, Herrera; y en la Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira, Panamá Oeste.

En la provincia de Panamá, el IMA realizará la agroferias en la Cancha de la Escuela Nuevo Progreso, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

En Veraguas, las jornadas tendrán lugar en la Escuela El Baco, corregimiento de La Tetilla, distrito de Calobre, y en la Casa Comunal de El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas.

El IMA recuerda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.