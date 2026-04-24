El IMA asegura jamón 100% panameño en Naviferias y fortalece venta de productos locales

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, anunció durante el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en La Villa de Los Santos que se llegó a un acuerdo con los porcinocultores locales para que el jamón “picnic” que se venda en las Naviferias de este año sea 100% panameño.

Murillo destacó el compromiso del gobierno del presidente José Raúl Mulino con el sector agropecuario, revelando que “en lo que va del año, las tiendas del IMA han vendido 48 millones de libras de arroz netamente panameño”.

Además, el director del instituto adelantó que se abrirán próximamente nuevas tiendas en Cañazas, Aguadulce, Río Hato, Calobre y Soná, con el objetivo de “llevar alimentos nacionales a precios económicos a más familias panameñas”, fortaleciendo la distribución de productos locales y el apoyo a los productores nacionales.