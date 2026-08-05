El MEF adjudicó $369.20 millones en subasta de Letras del Tesoro

La República de Panamá colocó $369.20 millones en la séptima subasta de Letras del Tesoro de la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, con liquidación el 7 de agosto de 2026 y vencimiento el 6 de agosto de 2027, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El MEF explicó que el monto se compone de $170.45 millones en ofertas competitivas, $148.80 millones en ofertas no competitivas y $10.00 millones en segunda vuelta, más $39.95 millones entregados en reconocimiento de Intereses Preferenciales a distintos bancos de la plaza.

La demanda alcanzó $378.67 millones en primera vuelta, con $229.87 millones en ofertas competitivas, con rendimientos esperados entre 4.90% y 5.76%, lo que no sólo muestra el fuerte apetito y confianza de los inversionistas por los título valores de Panamá, pero también el fortalecimiento, crecimiento y dinamismo del mercado de capitales local.

El MEF fijó el precio de corte en 95.14%, equivalente a una tasa de corte de 5.05%, obteniendo un rendimiento promedio ponderado de 4.99%, seis puntos básicos por debajo de la tasa de corte.

Las ofertas no competitivas, los Intereses Preferenciales y la segunda vuelta se liquidaron a ese precio promedio ponderado. Al fijar el corte en ese nivel, el MEF declinó 25.8% de la demanda competitiva, de los inversionistas que exigían rendimientos por encima del costo objetivo de la deuda pública actual.

En el último mes las tasas de referencia en dólares subieron de forma generalizada: el UST a 12 meses aumentó 22 puntos básicos, hasta 4.02%, y el SOFR 12M, 10 puntos básicos, hasta 4.09%. El rendimiento de la Letra del Tesoro solamente aumentó 9.66 puntos básicos con respecto a julio.

En términos sencillos: el costo al que el Estado se financia a 12 meses subió, pero subió menos que las tasas internacionales de referencia. El alza responde al encarecimiento generalizado del dólar y no a un deterioro en la percepción de riesgo sobre Panamá y la Letra se colocó por debajo del costo que el mercado asigna a la deuda soberana panameña en su conjunto.

La institución reconoce el trabajo de los participantes del programa de Creadores de Mercado, cuya profundidad de cotización permitió absorber una demanda superior a los $378 millones sin ceder terreno en precio relativo.

El MEF mantiene su compromiso de administrar las emisiones bajo criterios de costo y riesgo, profundizando la liquidez del mercado local de valores del Estado y consolidando la trayectoria de compresión del diferencial soberano.