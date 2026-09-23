El MEF fusiona dos direcciones y crea nueva unidad para analizar políticas públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó la creación de la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico, tras fusionar las direcciones de Análisis Económico y Social y de Políticas Públicas.

La reorganización quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 34 del 16 de septiembre de 2026 y concentra en una sola instancia el análisis de las condiciones económicas y sociales del país y la formulación y evaluación de políticas públicas.

Entre sus funciones estará analizar información económica, fiscal y social, elaborar estudios y proyecciones y evaluar escenarios nacionales e internacionales que sirvan de insumo para la toma de decisiones del MEF.

La nueva Dirección también tendrá entre sus responsabilidades la elaboración del Informe del Balance Fiscal del Gobierno Central y del Sector Público No Financiero, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Este informe será utilizado para dar seguimiento a la situación fiscal y evaluar escenarios relacionados con la política fiscal.

Otra de las funciones de la unidad será dar apoyo técnico en procesos de planificación nacional y en compromisos de política económica y fiscal, además de participar en espacios de coordinación e intercambio de información con organismos nacionales e internacionales.

La Dirección también dará seguimiento y analizará los incentivos fiscales y otros instrumentos de apoyo económico, incluyendo la evaluación de sus efectos fiscales, económicos y sociales.