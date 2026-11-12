El MICI habilita formulario para reportar daños en comercios afectados por el sismo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habilitó un formulario digital para que propietarios de comercios e industrias afectados por el reciente sismo en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera puedan reportar los daños y las dificultades que enfrentan sus negocios.

La iniciativa forma parte del levantamiento de información que desarrolla la institución para conocer el impacto del movimiento sísmico en el sector productivo y determinar las principales necesidades de los establecimientos afectados.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la entidad trabaja en la identificación de las necesidades de las empresas, con el objetivo de contribuir a la recuperación de sus actividades. Asimismo, exhortó a comerciantes y empresarios a contactar al MICI y proporcionar la información necesaria para documentar cada caso.

Para realizar el registro, los interesados deben ingresar al enlace disponible en la biografía de Instagram del MICI, completar los datos del negocio y de contacto, señalar la ubicación del establecimiento, describir las afectaciones y adjuntar fotografías como evidencia de los daños.

La institución destacó que la participación de los propietarios es fundamental para obtener un diagnóstico preciso de las condiciones de los comercios e industrias y dimensionar el impacto del sismo en las cuatro provincias.

Los empresarios también pueden solicitar orientación o reportar su situación mediante la línea 311 o acudiendo a las oficinas regionales del MICI.

Con esta medida, el Gobierno Nacional busca mantener actualizado el registro de los negocios afectados y recopilar información que permita orientar las acciones de atención y recuperación, respaldar la continuidad de las actividades productivas y proteger las fuentes de empleo en las comunidades.