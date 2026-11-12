El MICI habilita formulario para reportar daños en comercios afectados por el sismo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habilitó un formulario digital para que propietarios de comercios e industrias afectados por el reciente sismo en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera puedan reportar los daños y las dificultades que enfrentan sus negocios.La iniciativa forma parte del levantamiento de información que desarrolla la institución para conocer el impacto del movimiento sísmico en el sector productivo y determinar las principales necesidades de los establecimientos afectados.El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la entidad trabaja en la identificación de las necesidades de las empresas, con el objetivo de contribuir a la recuperación de sus actividades. Asimismo, exhortó a comerciantes y empresarios a contactar al MICI y proporcionar la información necesaria para documentar cada caso.Para realizar el registro, los interesados deben ingresar al enlace disponible en la biografía de Instagram del MICI, completar los datos del negocio y de contacto, señalar la ubicación del establecimiento, describir las afectaciones y adjuntar fotografías como evidencia de los daños.La institución destacó que la participación de los propietarios es fundamental para obtener un diagnóstico preciso de las condiciones de los comercios e industrias y dimensionar el impacto del sismo en las cuatro provincias.Los empresarios también pueden solicitar orientación o reportar su situación mediante la línea 311 o acudiendo a las oficinas regionales del MICI.Con esta medida, el Gobierno Nacional busca mantener actualizado el registro de los negocios afectados y recopilar información que permita orientar las acciones de atención y recuperación, respaldar la continuidad de las actividades productivas y proteger las fuentes de empleo en las comunidades.