El MIDA entrega más de 111 mil plantones de café robusta a productores de Colón y Panamá Norte

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), informó que culminó la entrega de 111,100 plantones de cuatro variedades de café robusta a pequeños productores de Colón y Panamá Norte, como parte del Plan Café Robusta, que busca aumentar la producción y generar nuevas oportunidades económicas en el sector agrícola.

El director regional del MIDA en Colón, Armando Solís, explicó que “la distribución tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los cultivos y ofrecer alternativas a los caficultores para incrementar sus ingresos y contribuir al bienestar de sus familias”.

Además de los plantones, la institución entregó 1,400 quintales de abono orgánico, 200 quintales de urea con 46 % de nitrógeno, 200 quintales de fertilizante completo de fórmula 12-24-12 y herramientas agrícolas.

Los insumos fueron distribuidos mediante las agencias de extensión de Alcalde Díaz, Palenque, Nuevo Tonosí, Buena Vista, Cuipo y Río Indio, para facilitar el acceso de los productores a estos recursos. Según Solís, el proyecto contempla las comunidades de toda la provincia de Colón y Panamá Norte.

Por otra parte, el funcionario indicó que el programa no se limita a la entrega de los materiales, ya que también incluye acompañamiento técnico a los agricultores. Este apoyo contempla capacitaciones y asesoría desde la preparación del suelo hasta el desarrollo de las plantaciones.

Con estas acciones, el MIDA busca mejorar el manejo de los cultivos, elevar la producción cafetalera y promover una actividad agrícola más sostenible. La iniciativa benefició a 100 productores de Colón y Panamá Norte.