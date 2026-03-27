El ministro de Economía, nuevo número dos del Gobierno de España

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue designado como nuevo número dos del Gobierno por el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez, en sustitución de María Jesús Montero, quien será candidata a dirigir la región de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo.

"Quiero comunicarles que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía", quien es "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país", indicó Sánchez en una intervención televisada desde el Palacio de la Moncloa.

Cuerpo, de 45 años, se ha convertido en los últimos meses en el rostro de las buenas noticias económicas en España, la cuarta economía de la zona euro y una de las más dinámicas de Europa, con un crecimiento del 2,8% el año pasado.

Montero, quien era ministra de Hacienda desde que Sánchez llegó al poder en 2018 y número del Gobierno desde 2023, es "la mejor política (...) que he conocido y ha sido un pilar fundamental en este Gobierno", donde ha jugado "un papel esencial en nuestro éxito económico", afirmó.

Montero, de 60 años, será la candidata socialista en las elecciones regionales de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, donde según encuestas se espera que vuelva a ganar la derecha del Partido Popular (PP).

El PP gobierna Andalucía desde 2019, cuando sacaron a los socialistas del poder de lo que había sido su feudo histórico.

Para dirigir el Ministerio de Hacienda, Pedro Sánchez designó a Arcadi España, actual secretario de Política Territorial de 51 años.