El ministro Orillac presenta a los diputados un paquete de reformas a la Ley 6 de Energía

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión con diputados de diversas bancadas de la Asamblea Nacional en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, con el fin de explicar el paquete de reformas a la Ley 6 del sector eléctrico que el Ejecutivo presentará próximamente ante el Órgano Legislativo.

“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes. Queremos que se les explique en detalle, que puedan indagar y hacer las observaciones que tengan a bien”, expresó Orillac al dar la bienvenida a los parlamentarios. Acompañado por el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega, la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, y el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, el ministro detalló que la propuesta modifica 19 artículos existentes e incorpora cuatro artículos nuevos a la Ley 6, además de modificar dos artículos de la Ley 26 de 1996 de la ASEP. Según Rodríguez Jaramillo, las reformas son fruto de dos años de trabajo y abordan aspectos clave para beneficiar directamente a los usuarios y consumidores. La iniciativa responde a las quejas reiteradas por fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, daños en electrodomésticos y deficiencias en la atención y compensación al cliente.

Entre los puntos clave, la propuesta incorpora mayor transparencia en la información brindada a los clientes, plazos definidos para la atención de reclamos y el reconocimiento de créditos por el incumplimiento de normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras. Asimismo, eleva el tope de las sanciones: las compañías eléctricas podrán ser multadas con hasta B/. 20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión. Para garantizar la continuidad del servicio, se plantea que la ASEP pueda intervenir a las prestadoras mientras corrigen una falta o se resuelve administrativamente el contrato.

La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda.