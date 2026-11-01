El Mitradel detecta faltas laborales en operativo “Llave Segura”

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que emitió ocho boletas de citación a establecimientos dedicados al alquiler de vehículos, durante la operación interinstitucional “Llave Segura”, tras detectar irregularidades en materia laboral.

La entidad explicó que entre los incumplimientos identificados figuran extranjeros que laboraban sin permiso de trabajo, falta de contratos laborales e irregularidades en el pago de planillas.

El Mitradel destacó que estas acciones forman parte de las jornadas de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.