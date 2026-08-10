El petróleo se dispara por las exigencias de EEUU e Irán para reabrir Ormuz

Los precios del petróleo se dispararon un 5% el lunes, impulsados por la preocupación de los mercados ante las condiciones divergentes planteadas por Estados Unidos e Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte, de referencia, subió un 4,99%, hasta 87,72 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 5,05%, hasta 82,13 dólares.

El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos exigirá “compensaciones” por los ataques llevados a cabo por Irán que se remontan a décadas atrás.

Se trata de una respuesta a una exigencia de larga data de las autoridades iraníes, que condicionan cualquier acuerdo sobre el estrecho de Ormuz al pago de reparaciones estadounidenses.

Pero este nuevo anuncio hace aún más improbable un acuerdo rápido sobre el estrecho de Ormuz, ya que Irán exige la aceptación por parte de Washington de “todas” sus condiciones.

“Muchas de estas exigencias son claramente inaceptables para Estados Unidos” porque “dificultan que Trump salga del conflicto sin dar la impresión de haber perdido la guerra”, asegura Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El mercado, que la semana pasada apostaba por un acuerdo entre las partes, se inquieta ahora por el estancamiento diplomático.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, retomó el lunes el mensaje repetido en los últimos días por Teherán: no hay “negociación directa” en curso con Washington.

En este contexto, ni siquiera los avances reivindicados por Teherán con Omán para trazar una futura ruta de paso en el estrecho de Ormuz tranquilizan ya a los inversores.

El gas europeo —a menudo más volátil que el petróleo— se ha disparado aún con más fuerza, impulsado por la preocupación sobre la reposición de las reservas en Europa antes del invierno.

El contrato de futuros TTF neerlandés, considerado la referencia europea del gas, subía un 10,99%, hasta 61,65 euros el megavatio hora.