El petróleo sube en medio de tensiones geopolíticas y comerciales

Los precios del petróleo subieron el martes ante la posibilidad de una interrupción del suministro de crudo ruso, mientras las negociaciones entre Moscú y Kiev parecen lejanas.

“La prima de riesgo geopolítico se ha reincorporado en los precios”, resumieron los analistas de Eurasia Group en una nota.

El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en noviembre subió un 1,45%, hasta los 69,14 dólares.

Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega en octubre, subió un 2,47%, hasta los 65,59 dólares.

Este aumento, mayor que el del Brent, se explica por la escasa actividad del día anterior en el mercado estadounidense debido al feriado en Estados Unidos.

“Los ucranianos tienen claramente en la mira la infraestructura energética rusa. Alrededor del 20% de la capacidad de refinación está fuera de servicio”, declaró a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Los “ataques a la infraestructura petrolera rusa podrían provocar una disminución de las exportaciones en las próximas semanas”, señalaron los analistas de Eurasia Group, de ahí el aumento de los precios del martes.

Además, para castigar las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, Estados Unidos impuso recientemente aranceles a los productos procedentes de la India.

Al mismo tiempo, ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+), que han aumentado significativamente sus cuotas de producción en los últimos meses, se reunirán el próximo domingo.

“Esperamos que mantengan su objetivo de producción sin cambios”, declaró a la AFP Jorge León, analista de Rystad Energy.