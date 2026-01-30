El secretario de Estado de EE. UU. se pronuncia ante el fallo del contrato con Panama Ports Company

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company.

“Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias a China”, publicó Rubio en su cuenta de X.

La reacción del funcionario estadounidense surge luego de que el pleno del alto tribunal de justicia declarara “inconstitucionales” las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del Canal.