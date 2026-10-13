Economía

El sector comercial retoma operaciones tras sismo

La falta de suministro eléctrico y agua potable en algunas zonas afectadas por el sismo, y otras afectaciones, son las preocupaciones de los comerciantes

El sector comercial retoma operaciones tras sismo
BCBRP | Personal del cuerpo de bombero realiza inspecciones a los locales comerciales en santiago de Veraguas.
El sector comercial retoma operaciones tras sismo
BN | Sucursal La villa.
El sector comercial retoma operaciones tras sismo
ZL | Fachada de la bodega.
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ML | Albrook Mall.
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eCN | Locales en Penonomé.
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ML | Puerto de Mariato.
El sector comercial retoma operaciones tras sismo
ML | Producos en los pasillos.
Yalena Ortiz
13 de octubre de 2026

Las organizaciones empresariales del país informaron que la actividad comercial ha retomado la normalidad en la mayoría de las provincias, con excepciones puntuales en la región central, donde aún se realizan inspecciones estructurales en diversos locales.

Francisco Serracín, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), aseguró que “nuestros agremiados, gracias a Dios, no sufrieron afectaciones”. Indicó que entre los 457 socios no se reportaron daños de consideración ni pérdidas materiales, por lo que los comercios se encuentran abiertos y enfocados en apoyar a las familias damnificadas.

Desde la costa atlántica, Nissim Antebi, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, señaló que el emporio comercial se mantiene operativo en su primer día de jornada laboral. “Gracias a Dios en general todo está bien. Aparte de la bodega de Motta e imprevistos de rajaduras en la bodega de Mays, no hemos conocido grandes afectaciones”, sostuvo. Precisó además que las empresas usuarias se encuentran contratando ingenieros para ejecutar evaluaciones preventivas que garanticen la seguridad del personal.

En esa misma línea, Aris Pimentel, representante de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, indicó que solo se registraron cierres temporales el día del evento telúrico por caída de mercancías en anaqueles: “Al día siguiente estaban todos operando con total normalidad”. Según Dalia Mosquera, de la Cámara de Comercio de Darién, los comercios en la provincia y en la comarca Emberá no resultaron afectados. Solo el transporte acuático ha disminuido y la movilización de la población es menor ante el temor a un tsunami. “En términos generales, los negocios han continuado brindando sus servicios. El temblor se sintió, pero no hubo un impacto negativo”, afirmó Mosquera.

En contraste, Musa Kawar, presidente de la Cámara de Comercio de Penonomé, confirmó que numerosos establecimientos permanecen cerrados en la provincia de Coclé. “Tenemos en la avenida central muchas afectaciones. Varios minisúper, almacenes y ferreterías que continúan fuera de servicio”, detalló. Frente a esta coyuntura, Kawar solicitó al Sistema Nacional de Protección Civil agilizar las inspecciones técnicas para evitar la paralización prolongada de la economía local, sin descuidar la seguridad estructural antes de autorizar la reapertura.

En cuanto a la región de Azuero, los empresarios coincidieron en que la falta de suministro eléctrico, comunicación y agua potable está afectando no solo a los comercio sino también a las comunidades.

Sector bancario

ml | Permanecen cerradas a la espera se der inspeccionadas las sucursales de Macaracas, La Villa, Tonosí, Ocú, Pesé, La Arena, Parita, Los Pozos, Santiago y Mariato.

Zona Libre de Colón

ml | Se reportaron daños estructurales en la bodega May’s Zona Libre, pero la zona franca abrió con normalidad tras el recorrido de autoridades por las áreas afectadas.

Centro comerciales

ml | Los 16 centros comerciales de APACECOM están abiertos y operativos tras inspecciones oculares, siguiendo sus protocolos según ubicación y tipo de estructura.

Locales en Coclé

ml | En el centro de Penonomé, minisúper, almacenes, tiendas, boutiques y ferreterías permanecen cerradas a la espera de inspección de los estamentos de seguridad.

Actividad portuaria

ml | La AMP cerró los puertos de Vidal y Mutis, en Veraguas, y Almirante, en Bocas del Toro, además de las instalaciones portuarias en Coclé, Herrera y Los Santos.

Supermercado en Chiriquí

ml | Según las autoridades de Chiriquí, un supermercado en Chiriquí sufrió daños estructurales; el informe preliminar indica que colapsaron las paredes de la bodega.

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