El tráfico urbano afecta la competitividad de empresas

ml | El 82% de los empresarios centroamericanos considera que los problemas de movilidad urbana afectan la competitividad empresarial, al incrementar los costos operativos, dificultar la logística y reducir la productividad, según un estudio presentado por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO).

De acuerdo con la entidad, el informe “Impacto del Tráfico y la Movilidad Urbana en la Productividad, el Talento Técnico y la Competitividad Regional en Centroamérica” revela que ocho de cada diez empresarios reportan costos adicionales por problemas de movilidad, mientras que el 76% señala afectaciones en la distribución, el abastecimiento y la logística.

El estudio también destaca que CINCO DE CADA DIEZ COLABORADORES DEDICAN MÁS DE DOS HORAS DIARIAS A TRASLADARSE AL TRABAJO, Y EL 60% DE ESTE GRUPO ACUMULA TRES HORAS O MÁS AL DÍA.

En este sentido, Arturo Rosabal, presidente de FECAMCO, comentó que “en Panamá se han hecho grandes inversiones para transporte masivo, aún así el traslado de las personas sigue siendo un gran reto especialmente para distancias mayores a los diez kilómetros”.

Asimismo, agregó que “la solución requiere políticas públicas, mayores inversiones en infraestructura vial y una mejor planificación del transporte masivo”.

Por su parte, Danie Canales, asesor económico de FECAMCO, indicó que “en Panamá los colaboradores enfrentan largos tiempos de traslado, lo que afecta la productividad laboral”. Además, explicó que “esta situación se agrava por las deficiencias del transporte público, debido a que el Metro no cubre todos los destinos y carece de conexiones eficientes entre los hogares y los centros de trabajo”.

Ante este panorama, Canales planteó la necesidad de “impulsar una planificación urbana conjunta entre el sector público, el privado y la academia, con el propósito de alinear las acciones estatales con las necesidades reales de las empresas y los ciudadanos”.

El economista conclusión que “los resultados del informe evidencian que la movilidad urbana constituye un desafío que trasciende el transporte, al incidir directamente en los costos operativos, la productividad laboral, el bienestar de los colaboradores y la competitividad económica de Centroamérica”.