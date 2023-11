Ovidio Díaz , presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá ( CAMTUR ), indicó que “las cancelaciones siguen todos los días. Nadie va a venir a un país donde no hay paz social”.

”La estrategia nuestra está enfocada en que se abran las calles. No hay otra estrategia. Si nos podemos a decir que vamos hacer una campaña de promoción y esto no se abre no estamos haciendo nada”.