“Elibansubiartzz”, emprendimiento que plasma la cultura panameña en zapatillas

Eliban Subía Borbua, un emprendedor colonense, cuya pasión por el arte lo motivó a crear Elibansubiartzz, un negocio dedicado a la personalización de zapatillas donde combina la creatividad, la cultura panameña y el diseño artesanal. El emprendedor explicó que su proyecto inició en 2013. “Lo que me motivó fue la pasión por el arte que comparto con mi esposa. Fue ella quien me propuso convertirlo en un emprendimiento para compartirlo con los demás”, afirmó.

Subía señaló que quiere “que las personas sepan que las zapatillas no se tiran a la basura, se pueden reciclar y, con un poco de color, les podemos dar una segunda oportunidad”.

Comentó que para la elaboración “usa diferentes tipos de materiales; tenemos pintura de tela y de cuero, también usamos pedrería y accesorios para darle ese toque especial”. En cuanto a los diseños más solicitados, Subía destacó el denominado “Flow PTY 2026”, inspirado en los colores de la bandera de Panamá.

El precio de sus productos va desde los B/.60.00. Estas se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @elibansubiartzz.