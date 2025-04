La empresa aseguró que apuesta “por el diálogo, por la producción y por el derecho de cada trabajador a mantener su sustento”. De igual manera, informan que se mantendrán laborando en horario “normal”, por lo cual, los trabajadores que no asistan a sus puestos de trabajo, sin justificación, no se les pagará por los días no laborados.

El texto cierra con el mensaje: “no podemos permitir que decisiones irresponsables nos arrastren hacia el estancamiento”.

La dirigencia del SUNTRACS convocó la semana pasada a una huelga en todos los proyectos de construcción donde están sus agremiados, a partir del lunes 28 de abril, por diversas razones, entre estas la nueva ley sobre la Caja de Seguro Social.