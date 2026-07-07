Empresarios de Japón interesados en financiar megaproyectos en Panamá

Empresarios de Japón manifestaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, su interés de invertir y financiar megaproyectos que se mantienen en la agenda del país.

El anuncio se dio durante una reunión que sostuvo ayer el mandatario con representantes de la Federación Empresarial de Japón, la organización del sector privado más importante del país asiático.

Las partes coincidieron en comenzar a impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Panamá-Japón, que traerá grandes beneficios a ambas naciones. Igualmente, los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de Río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos, informó la Presidencia en un comunicado.

Otras megaobras por las cuales la delegación visitante manifestó su entusiasmo son la extensión de la Línea 3 hasta Costa Verde y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá. Igualmente, expresaron interés en el proyecto de modernización del vertedero de Cerro Patacón.También se planteó el tema de impulsar a Panamá como “hub” tecnológico, haciendo al país más atractivo para establecer centros de datos y empresas dedicadas a desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial.

“Esto va a ser una confirmación del puente de encuentro en la integración logística entre ustedes y nosotros”, dijo el mandatario, quien invitó a los empresarios japoneses a explorar lo que Panamá tiene que ofrecer. “Deseo plantearles a todos el enorme interés que tenemos para que su país, a través de empresas de ustedes, vengan y se interesen por conocer las oportunidades de negocios que tenemos en Panamá”, apuntó.