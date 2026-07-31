Economía

Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas

El proyecto de ley “que adiciona un artículo a la Ley 106 de 1974, deberá ser presentado a la Asamblea

Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
ML | Una fila de casas en una barriada.
Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
ML | Sede de la CApac.
Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
ML | Katherine Reyes Espino.
Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
Yalena Ortiz
31 de julio de 2026

El sector inmobiliario respaldó la medida aprobada por el gobierno de eliminar el cobro del 2% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera compraventa de viviendas nuevas.

Este beneficio aplicará siempre que la venta se formalice dentro de los dos años posteriores a la expedición del permiso de ocupación. La exención cubrirá los primeros B/. 120,000.00 del valor del inmueble, beneficiando directamente a las familias de ingresos medios y bajos informaron las autoridades.

Asimismo, el proyecto del ley, que será presentado en la Asamblea, prohíbe al vendedor trasladar este cargo fiscal al comprador, explicaron autoridades. Además, adelantaron que el gobierno cancelará el 100% de las deudas heredadas del Bono Solidario de Vivienda y lanzarán el programa de abono inicial “Pa´Ti” junto con la banca hipotecaria.

Mónica Anguizola, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Promotores de Chiriquí, calificó como positiva la decisión estatal de retomar la exoneración del 2% sobre viviendas nuevas, una medida que venció en diciembre de 2025. Anguizola advirtió que el sector residencial representa el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chiriquí (equivalente a B/. 1,100 millones), de los cuales el 95% pertenece al portafolio de interés preferencial.

Anguizola instó a integrar a la banca privada mediante reglas presupuestarias claras para el pago de subsidios y solicitó flexibilizar las restricciones en la banca estatal que limitan el acceso a las hipotecas.

Por su parte, Carlos Troetsch, directivo de la Cámara de Comercio de Chiriquí, proyectó que en un periodo de seis meses tras la aprobación de la ley se notará un cambio positivo en la contratación de mano de obra en las provincias. El directivo enfatizó que la desaceleración del sector cumple dos años y acumula una pérdida cercana a 19,000 empleos en la construcción desde 2024. Según Troetsch, este escenario redujo drásticamente la circulación de efectivo, por lo que observa con certeza y optimismo el giro que el Estado intenta darle a la situación actual.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, miembro de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, sugirió que los incentivos no se limiten exclusivamente a proyectos nuevos. El parlamentario argumentó que es fundamental ampliar el alcance de la ley o aplicar una reducción arancelaria al mercado de viviendas de segunda mano, el cual sufre un estancamiento debido a la carga que representa el ITBI.

En contraste, el corredor de bienes raíces, Pedro Detresno, aclaró la naturaleza técnica del tributo, señalando que la exención no genera un impacto directo para el cliente final en propiedades nuevas, ya que estas se entregan directamente del promotor al comprador. Detresno especificó que el ITBI se genera cuando la propiedad se transfiere de un cliente a otro en transacciones posteriores, representativo de un alivio financiero y logístico enfocado en las empresas promotoras.

Finalmente, el asesor de compradores inmobiliarios, Aldo Stagnaro, aplaudió que el gobierno exima dicho impuesto para dinamizar las transacciones comerciales en volumen. Stagnaro refutó las críticas sobre una supuesta caída en la recaudación estatal, asegurando que sin ventas la Dirección General de Ingresos (DGI) factura cero; por ende, incentivar la compra masiva de apartamentos permitirá reactivar la rueda económica y asegurar ingresos estables para el fisco en los próximos cinco años.

  • $!Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
  • $!Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas
CAPAC: Mayor acceso a propiedades

ml | La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) respaldó el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete afirmando que esta iniciativa representa un paso importante para facilitar el acceso a la vivienda propia. “La CAPAC confía en que esta iniciativa pueda avanzar oportunamente dentro del proceso legislativo, considerando los importantes beneficios que representa para las familias panameñas, la generación de empleo, la inversión, el acceso a la vivienda propia y el desarrollo económico del país”, recalcó el gremio.

ACOBIR: Medida limina barreras

ml | La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) celebró la eliminación de ITBI para viviendas de hasta B/. 120,000, afirmanDo que esto impulsaría la reactivación inmobiliaria. Katherine Reyes Espino, presidenta del gremio, destacó la medida como un avance clave que elimina barreras económicas que impide a muchas familiar comprar una vivienda. ”Esta medida contribuirá a impulsar nuevamente la actividad del mercado inmobiliario”, expresó Reyes Espino.

“Pensamos que en un período de seis meses luego de la aprobación de la ley se podría empezar a ver el cambio en la contratación de mano de obra siempre que se cumpla con ciertas cosas”.

“Desde mi perspectiva creo que también se debería ampliar a las viviendas de segunda, en muchas que se han dejado de vender o de ofertar porque también tiene un impuesto de trasferencia inmueble”.

Tags:
Empresarios
|
proyecto de ley
|
Eliminación
|
ITBI
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR