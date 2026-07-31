$!Empresarios respaldan eliminación del 2% de ITBI en venta de viviendas

El sector inmobiliario respaldó la medida aprobada por el gobierno de eliminar el cobro del 2% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera compraventa de viviendas nuevas.

Este beneficio aplicará siempre que la venta se formalice dentro de los dos años posteriores a la expedición del permiso de ocupación. La exención cubrirá los primeros B/. 120,000.00 del valor del inmueble, beneficiando directamente a las familias de ingresos medios y bajos informaron las autoridades.

Asimismo, el proyecto del ley, que será presentado en la Asamblea, prohíbe al vendedor trasladar este cargo fiscal al comprador, explicaron autoridades. Además, adelantaron que el gobierno cancelará el 100% de las deudas heredadas del Bono Solidario de Vivienda y lanzarán el programa de abono inicial “Pa´Ti” junto con la banca hipotecaria.

Mónica Anguizola, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Promotores de Chiriquí, calificó como positiva la decisión estatal de retomar la exoneración del 2% sobre viviendas nuevas, una medida que venció en diciembre de 2025. Anguizola advirtió que el sector residencial representa el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chiriquí (equivalente a B/. 1,100 millones), de los cuales el 95% pertenece al portafolio de interés preferencial.

Anguizola instó a integrar a la banca privada mediante reglas presupuestarias claras para el pago de subsidios y solicitó flexibilizar las restricciones en la banca estatal que limitan el acceso a las hipotecas.

Por su parte, Carlos Troetsch, directivo de la Cámara de Comercio de Chiriquí, proyectó que en un periodo de seis meses tras la aprobación de la ley se notará un cambio positivo en la contratación de mano de obra en las provincias. El directivo enfatizó que la desaceleración del sector cumple dos años y acumula una pérdida cercana a 19,000 empleos en la construcción desde 2024. Según Troetsch, este escenario redujo drásticamente la circulación de efectivo, por lo que observa con certeza y optimismo el giro que el Estado intenta darle a la situación actual.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, miembro de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, sugirió que los incentivos no se limiten exclusivamente a proyectos nuevos. El parlamentario argumentó que es fundamental ampliar el alcance de la ley o aplicar una reducción arancelaria al mercado de viviendas de segunda mano, el cual sufre un estancamiento debido a la carga que representa el ITBI.

En contraste, el corredor de bienes raíces, Pedro Detresno, aclaró la naturaleza técnica del tributo, señalando que la exención no genera un impacto directo para el cliente final en propiedades nuevas, ya que estas se entregan directamente del promotor al comprador. Detresno especificó que el ITBI se genera cuando la propiedad se transfiere de un cliente a otro en transacciones posteriores, representativo de un alivio financiero y logístico enfocado en las empresas promotoras.

Finalmente, el asesor de compradores inmobiliarios, Aldo Stagnaro, aplaudió que el gobierno exima dicho impuesto para dinamizar las transacciones comerciales en volumen. Stagnaro refutó las críticas sobre una supuesta caída en la recaudación estatal, asegurando que sin ventas la Dirección General de Ingresos (DGI) factura cero; por ende, incentivar la compra masiva de apartamentos permitirá reactivar la rueda económica y asegurar ingresos estables para el fisco en los próximos cinco años.