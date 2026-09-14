Empresarios: urge tomar decisión final y reactivar la mina de cobre

Empresarios aseguran que se debe tomar una decisión “urgente” sobre el futuro de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón. Manifestaron que esto es necesario “para generar empleos y dinamizar la economía del país”. Instaron al gobierno a tomar una decisión final antes que finalice el año.

Las declaraciones de los líderes empresariales se dan luego de que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, indicara que la Comisión Interinstitucional que analiza el informe de auditoría integral del proyecto, entregará en las próximas semanas, un documento al presidente de la República, José Raúl Mulino, con recomendaciones concretas de la mina.

Chapman manifestó que “la comisión está haciendo una evaluación muy responsable y profunda y esperamos que en las próximas semanas estemos listos para compartirle al presidente nuestro análisis y recomendación”.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), Severo Sousa, indicó que “está comprobado que el impacto económico de la actividad minera que rondaba el 5% del PIB; sería de gran impulso al desarrollo económico del país”.

Destacó que “rápidamente puede generar más de 3 mil empleos directos nuevos y cerca del doble o más indirectos y más plazas para el 2027”.

Sousa comentó que “podrían comenzar a reactivar cerca de 2,000 proveedores nacionales, que generaban ventas por casi $1,000 millones, además de más de $300 millones en impuestos y aportes al Seguro Social”.

En tanto, Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA), comentó que “la importancia de reactivar la actividad minera va mucho más allá de volver a poner en funcionamiento una operación. Significa reactivar toda una cadena de valor que genera empleo, oportunidades para las empresas y desarrollo para las comunidades cercanas al proyecto”.

Rodríguez explicó que “según los estudios, por cada empleo directo en la operación minera se pueden generar entre 5 y 6 empleos adicionales en la cadena de proveedores. Además, se proyectan cerca de $1,000 millones en compras locales y oportunidades para las familias de las comunidades cercanas”.