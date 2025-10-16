$!ENSA moderniza su red eléctrica

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Luis Méndez, vicepresidente de Ingeniería de ENSA, explicó que 'otro componente clave del sistema Smart Grid es la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), compuesta por medidores inteligentes. Estos dispositivos, además de mejorar la calidad de la lectura, permiten monitorear el consumo en tiempo real, detectar fallas y brindar información al sistema de facturación, como al propio cliente'. Asimismo, comentó que 'actualmente se encuentran en funcionamiento 160,000 medidores inteligentes que representa aproximadamente el 29% del total de clientes'.