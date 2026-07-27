ES_ARTE.PTY, emprendimiento que transforma papel periódico en arte

A sus 38 años, Erika Santos convirtió una etapa de desempleo en una historia de éxito y reinvención. En 2017, impulsada por la necesidad de generar ingresos sin descuidar el cuidado de sus hijos, fundó ES_ARTE.PTY, un emprendimiento dedicado a transformar papel periódico reciclado en auténticas obras de arte inspiradas en la cultura panameña.

“Mi emprendimiento se define con la palabra transformación, porque convertí un momento difícil en una oportunidad y un periódico en arte”, afirma la artesana.

Su producto estrella son las empolleradas elaboradas a mano con papel maché y pintura detallada. La marca destaca por promover el reciclaje, la exclusividad y la identidad nacional.

“Considero que este es mi producto estrella porque reúne tres elementos muy importantes: promueve el reciclaje, resalta la riqueza de nuestra identidad cultural y refleja el trabajo artesanal realizado completamente a mano. Además, cada muñeca puede personalizarse”, explicó.

Sus piezas, con precios desde B/.25.00 hasta B/.700.00, han ganado premios de innovación y han llegado a países como Estados Unidos, España, Francia y Angola. Los interesados pueden contactarla a través de Instagram y Facebook: @es_arte.pty, o al WhatsApp: +507 6663-2696.

A corto plazo, la artesana busca fortalecer su presencia digital, participar en ferias internacionales y acelerar la exportación de sus piezas. A mediano plazo proyecta impartir talleres de reciclaje y generar oportunidades de empleo para mujeres

“A las personas que están iniciando un emprendimiento les diría que crean en sí mismas, incluso cuando otros no crean en su proyecto. Al principio habrá dudas, obstáculos y momentos en los que parecerá que los resultados no llegan, pero la perseverancia hace la diferencia”, concluyó Santos.

Su principal reto inicial fue superar la falta de apoyo de quienes no creían en el valor del papel periódico, un obstáculo que convirtió en motivación. Sus obras son completamente originales al combinar estructuras de periódico reciclado, proveniente de donaciones comunitarias, papel maché y pintura a mano, haciendo cada modelo único con dimensiones que van desde las 7 pulgadas hasta estatuas de 1.60 metros.