Estudio revela datos del impacto de la migración venezolana en la economía panameña

Este miércoles, 23 de noviembre, se presentaron los resultados del “Estudio de medición de Impacto Económico de la Migración Venezolana en Centroamérica y el Caribe Capítulo: Panamá”, el cual reveló que “el impacto económico de la migración venezolana en Panamá es positivo, reflejando que mientras más oportunidades son otorgadas a la población migrante, se dan más posibilidades de desarrollo y crecimiento”.

“En este año fiscal en la recaudación 2022, estimamos que estaremos recaudando gracias a la migración venezolana 203,2 millones de dólares (en los últimos 10 años), lo cual representa 2.76% de la recaudación fiscal total, un número que vemos relevante”, manifestó David Licheri, economista director de Equilibrium SDC empresa consultora que realizó el estudio presentado.

De acuerdo con Licheri, “la mayor parte del impuesto viene en recaudación de la renta de personas naturales que trabajan y de las empresas y personas jurídicas que están pagando su impuesto correspondiente”.

En este sentido, al ser cuestionado Licheri sobre los aportes versus gastos que genera la migración venezolana en Panamá, expresó que “por recaudación fiscal se estima $200 millones en aportes. Si tomamos toda la educación pública, y tomamos todo el gasto que estaría generando cada persona que sale de la educación pública de Panamá, de una infraestructura que ya está, no se está generando un adicional para atender a estas personas migrantes, no llega ni a los 20 millones de dólares; si tomamos lo mismo para otro gasto fuerte que es el acceso a la salud pública, esa atención por parte del Estado no llega ni a los 30 millones de dólares. Esto sigue siendo mucho menor (el gasto)”.

Actualmente en Panamá residen 144 mil 545 venezolanos, de los cuales la mayor parte reside en Panamá (5.51%), Panamá Oeste (39.70%) y Herrera (2.78%).

Los resultados del estudio fueron presentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo Sueca en conjunto con CEPAVEN y CAVEX a través de Equilibrium Social Development Consulting.

El informe también dio a conocer que la población migrante y refugiada venezolana en Panamá cuenta con un alto porcentaje de profesionales: el 49,97% posee estudios superiores (incluyendo doctorados y maestrías) y un 14,72% tiene estudios técnicos superiores.

Respecto a su situación laboral, el 66.92% que se encuentra trabajando, principalmente en comercios, servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial y financieros, actividades de servicio de comida y bebida, poseen un nivel de ingreso promedio mensual que oscila entre $729 para los trabajadores no formales y $2.155 para los trabajadores formales.

El documento resalta que sólo el 33.55% de los migrantes venezolanos ejercen su profesión, mencionó el economista.