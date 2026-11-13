Extrabajadores de SERVIESTIBA exigen recontratación y pagos pendientes en los puertos

Un grupo de extrabajadores de la empresa SERVIESTIBA, afiliados al sindicato SINTRAPORSPA, se manifestó este viernes, 13 de noviembre, en los predios del puerto de Balboa para exigir el pago de salarios, bonos de producción e indemnizaciones pendientes tras el cese de operaciones de la compañía hace aproximadamente un mes.

Los trabajadores denuncian que, pese al tiempo transcurrido, la empresa no ha reconocido ni cancelado la totalidad de sus derechos laborales. También reclaman su recontratación por parte de las empresas operadoras APM Terminals (APMT), en el puerto de Balboa, y Terminal Investment Limited (TIL), en el puerto de Cristóbal.

De acuerdo con los manifestantes, cerca de 500 trabajadores se quedaron sin contrato laboral tras la salida de SERVIESTIBA, mientras que más de 250 esperan el pago de sus prestaciones e indemnizaciones.

Durante la protesta, los trabajadores también solicitaron la intervención de la ministra de Trabajo para que se garantice su incorporación a las nuevas empresas operadoras.

SERVIESTIBA dejó de operar en los puertos de Balboa y Cristóbal en octubre de 2026, luego de la salida de Panama Ports Company (PPC) y el cambio de administración de ambas terminales.