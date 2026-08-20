Fenómeno de El Niño obliga a ajustar los tránsito en el Canal

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) evalúa ajustar el tránsito diario de buques ante el fenómeno de El Niño, que podría extenderse más de lo habitual y obligar a hacer ajustes en las operaciones de la ruta.

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, explicó que “actualmente se realizan 34 tránsitos diarios”, pero advirtió que “podría ser necesario reducir esta cifra para garantizar el agua hasta diciembre y atravesar la próxima estación seca”.

“Tenemos que ajustar el volumen de tráfico no solo por lo que ya tenemos, sino para asegurar que lleguemos a diciembre, pasemos la estación seca del otro año y esperemos las lluvias de mayo y junio”, señaló Vásquez.

En ese sentido, adelantó que la ACP podría anunciar “un ajuste en el número de tránsitos durante las próximas 48 horas”.

Vásquez explicó que el aumento del tráfico y la demanda deben ajustarse a la disponibilidad de agua. “Tenemos más tráfico y más demanda, eso es lo que nosotros tenemos que ajustar a la capacidad de la disponibilidad de agua que tengamos”, afirmó.

El administrador destacó que “la ACP mantiene un monitoreo constante de los fenómenos climáticos y administramos el recurso hídrico incluso cuando hay abundancia, debido a que es fundamental para las operaciones del Canal”.

Sobre el embalse de río Indio, Vásquez indicó que “el proyecto permitirá contar con una capacidad adicional para el manejo del recursos hídricos en el país. No obstante, advirtió que “el cambio climático es una realidad global que debe ser considerada”.

Asimismo, resaltó la urgencia del proyecto que “evidencia la importancia de mantener el diálogo con las comunidades y lograr la aceptación necesaria para su desarrollo, ya que “la ruta crítica de este proyecto no es de ingeniería, sino la concertación social”, afirmó.

Vásquez concluyó que “las consultas con las comunidades continúan, mientras avanzan las investigaciones de ingeniería”.