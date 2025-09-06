Feria de Empleo 2.0 registra asistencia de 9,600 personas

El Panama Convention Center recibió este sábado, 6 de septiembre, a 9,600 personas que se dieron cita en la Feria de Empleo 2.0 con un objetivo claro: encontrar una de las 10,000 vacantes ofrecidas por más de 80 empresas, informaron de la Alcaldía de Panamá, organizadores de la actividad.

Durante el evento participó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el alcalde de la ciudad capital Mayer Mizrachi, quienes se mostraron optimistas con la respuesta de la gente.

“Si se pueden trabajar en conjunto las oportunidades de empleo, está genial la iniciativa del alcalde. Es necesario que estos empleos lleguen a los panameños”, comentó la ministra Muñoz, destacando la buena organización y el ambiente “acogedor” del evento. “Valoramos el esfuerzo de la Alcaldía por contribuir en ese camino y a las empresas que participan ofreciendo vacantes”, añadió.

Por su parte, el alcalde Mizrachi resaltó que “en esta ocasión hay mayor coordinación y organización y los resultados serán mayores. El secreto es el acompañamiento del Gobierno del presidente José Raúl Mulino, junto a la empresa privada, estamos acelerando los procesos para que esas contrataciones se den”.