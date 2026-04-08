Filial de Hutchison demanda a Maersk por asumir operación de puerto en canal de Panamá

La filial de CK Hutchison demandó a la naviera Maersk, a la que el gobierno panameño adjudicó la operación temporal de un puerto que gestionaba la firma hongkonesa cerca del canal de Panamá, anunció el martes la empresa asiática.

“El arbitraje se celebrará en Londres”, indicó en un comunicado Panamá Ports Company (PPC), filial de Hutchison, sin más detalles sobre el proceso para resolver la controversia.

En enero pasado, la justicia panameña declaró ilegal el contrato que permitía a PPC operar el puerto de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997.

Posteriormente, el gobierno tomó las terminales y cedió su operación por 18 meses a APM Terminals, subsidiaria de la danesa Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), del gigante ítalo-suizo MSC.

Desde entonces, Maersk opera el puerto de Balboa.

En un comunicado, PPC dijo que demandó a la naviera por incumplir un contrato a largo plazo al alinearse con el gobierno panameño para quitarle la operación de Balboa y sustituirla por una subsidiaria.

La nota no ofreció detalles sobre el acuerdo en cuestión, pero medios panameños explicaron que se trataba de un modelo de colaboración que daba acceso a instalaciones de PPC e información estratégica.

“Contrariamente a lo estipulado en el contrato, Maersk lo incumplió y se alineó con la República de Panamá en relación con su campaña estatal contra PPC y su plan para reemplazarla mediante una toma de control que instaló nuevos operadores”, indicó el comunicado.

La compañía recurrió en febrero a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París y reclama a Panamá unos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

El contrato con PPC fue anulado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país construyó e inauguró el canal en 1914, amenazara con retomar su control bajo el argumento de que China lo manejaba a través de Hutchison.

La Contraloría panameña suspendió la concesión por considerar que era lesiva para el país, que, sostiene, dejó de recibir de la hongkonesa unos 1.200 millones de dólares por sus operaciones.