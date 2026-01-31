Economía

Finca de Colón podría integrarse a la oferta agroturística nacional

Cortesía | Personal del MIDA en una finca agroturística.
31 de enero de 2026

Una finca con potencial agroturístico en la provincia de Colón fue inspeccionando por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como parte de las acciones orientadas a impulsar la diversificación productiva en el sector agropecuario.

El MIDA comunicó que esta actividad se llevó a cabo en conjunto con la Coordinación de Agroturismo y Desarrollo Agrícola, con el fin de evaluar las condiciones productivas, ambientales y turísticas de la finca, así como su viabilidad para integrarse a la oferta agroturística de la región.

Asimismo, la entidad agropecuaria señaló que el registro de una finca agroturística tiene como objetivo identificar, evaluar y formalizar unidades productivas con potencial turístico, promoviendo el desarrollo rural sostenible, la generación de ingresos adicionales para los productores y el fortalecimiento del turismo rural, garantizando el cumplimiento de criterios técnicos, ambientales y de seguridad establecidos.

