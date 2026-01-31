Finca de Colón podría integrarse a la oferta agroturística nacional

Una finca con potencial agroturístico en la provincia de Colón fue inspeccionando por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como parte de las acciones orientadas a impulsar la diversificación productiva en el sector agropecuario.

El MIDA comunicó que esta actividad se llevó a cabo en conjunto con la Coordinación de Agroturismo y Desarrollo Agrícola, con el fin de evaluar las condiciones productivas, ambientales y turísticas de la finca, así como su viabilidad para integrarse a la oferta agroturística de la región.

Asimismo, la entidad agropecuaria señaló que el registro de una finca agroturística tiene como objetivo identificar, evaluar y formalizar unidades productivas con potencial turístico, promoviendo el desarrollo rural sostenible, la generación de ingresos adicionales para los productores y el fortalecimiento del turismo rural, garantizando el cumplimiento de criterios técnicos, ambientales y de seguridad establecidos.