First Quantum Minerals manifestó su disposición a participar de manera constructiva en las conversaciones formales con el Gobierno de Panamá para alcanzar un nuevo acuerdo relacionado con la mina Cobre Panamá.

La compañía señaló que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía nacional, las instituciones democráticas, la Constitución y las leyes panameñas.

First Quantum indicó que participará en las conversaciones tomando como base el informe de la Comisión Interministerial y los criterios establecidos por el presidente José Raúl Mulino.

Asimismo, respaldó la implementación de un proceso de participación ciudadana paralelo a las negociaciones y destacó la importancia de garantizar el acceso a información clara y transparente.

La empresa reiteró su disposición a trabajar con el Gobierno en una solución que contemple beneficios económicos para el país, protección ambiental y estabilidad a largo plazo para las partes interesadas.