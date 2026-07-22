Fitch: La economía podría crecer hasta un 2% más con la reactivación de la mina

Fitch Ratings proyecta que la economía de Panamá crecerá 4,0% en 2026, tras el 4,8% interanual registrado en el primer trimestre del año y el 4,4% de 2025.

Según el informe de la calificadora, el principal factor que podría elevar esa proyección es la reapertura de la mina Cobre Panamá, que sumaría alrededor de 2 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real y permitiría recuperar lo perdido entre 2023 y 2024 tras el cierre de la operación.

Destacaron que una auditoría independiente publicada en junio de 2026 determinó que la mina cumplía en gran medida con las obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque presentó algunas deficiencias.

Detallaron que “la administración de José Raúl Mulino está evaluando opciones para su reapertura, incluida una posible estructura de propiedad liderada por el Estado (lo que podría evitar la necesidad de aprobación legislativa). Las autoridades han señalado que se tomará una decisión antes de finalizar el año”.

En el documento explicaron que “el crecimiento del primer trimestre estuvo impulsado por el transporte, la construcción y el comercio, con un Canal de Panamá beneficiado por mayor demanda de tránsito ante el conflicto en Oriente Medio”. Sin embargo, Fitch advierte que persisten desafíos como el desempleo de 10,4% y la alta informalidad.

En el frente fiscal, la calificadora señala que la consolidación avanza y el gobierno apunta a cumplir la meta de déficit del sector público no financiero de 3,5% del PIB en 2026, apoyado en la venta de terrenos al Canal por 0,2% del PIB y en recortes de 7,5% en gasto de capital, aunque advierte que la contención podría no ser sostenible si solo se postergan proyectos.

La deuda bruta subió a 65,7% del PIB en 2025 y Fitch prevé que se estabilice en 2027.

En materia de precios, la inflación subió a 2,0% interanual en junio por el alza de combustibles y el gobierno ha aplicado subsidios focalizados para transporte de carga y público. Fitch también alerta sobre el riesgo de sequía por El Niño, aunque destaca que la Autoridad del Canal de Panamá mantiene operaciones normales y no ha anunciado restricciones.