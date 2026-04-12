FMI advierte que el sistema monetario no está listo para los riesgos de la IA

El sistema monetario internacional no está preparado para los grandes riesgos de la inteligencia artificial, advirtió el domingo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No tenemos la habilidad colectiva de proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud”, dijo Kristalina Georgieva a CBS, al término de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

“Los riesgos no dejan de crecer de forma exponencial”, agregó.

“Trabajamos para entender cuáles son los riesgos y cómo pueden ser manejados, porque el tiempo no está de nuestra parte”, afirmó Georgieva.

La economista búlgara respondió sobre la reunión del viernes, en la que las máximas autoridades financieras estadounidenses abordaron las implicaciones de ciberseguridad por la decisión de Anthropic de posponer su nuevo modelo de IA, Mythos, descrito como “muy peligroso” en su estado actual.

La empresa afirmó el 7 de abril que Mythos tiene la capacidad de detectar fallas informáticas inéditas a una escala y velocidad sin precedentes. También, que solicitó a un consorcio de gigantes de la tecnología, incluidos Google, Nvidia, Apple y Microsoft, que pruebe el modelo para solucionar las fallas antes de considerar su lanzamiento.

Las advertencias sobre Mythos han sido interpretados por expertos de ciberseguridad como la realización de las predicciones sobre el vertiginoso ascenso de la IA.

También, ha habido críticas contra Anthropic por ignorar riesgos de esta tecnología para priorizar su comercialización en medio de la competición con OpenAI y su modelo ChatGPT.

Los anuncios llegan mientras los mercados financieros estadounidenses están atentos a las salidas a bolsa de ambas empresas a finales de este año.