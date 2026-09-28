FMI destaca las “condiciones excepcionalmente difíciles” de Haití

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este lunes sobre las condiciones “excepcionalmente difíciles” que vive Haití, con una caída del PIB por octavo año consecutivo y difíciles perspectivas por el fin del estatuto de migrante protegido en Estados Unidos.

Haití mantiene con el Fondo un programa de supervisión (SMP, por sus siglas en inglés) hasta junio de 2027.

Los programas supervisados por el personal del FMI (SMP) son acuerdos informales por los cuales un país en dificultades acepta poner sus cuentas y desempeño bajo tutela del Fondo de forma temporal.

“La implementación del programa ha continuado en condiciones excepcionalmente difíciles” explicó el Fondo, tras una reunión a distancia con las autoridades monetarias y económicas del país.

“La inseguridad sigue lastrando la actividad económica y la prestación de servicios básicos, agravando aún más unas condiciones humanitarias ya de por sí críticas”, explicó el comunicado tras esta revisión de las cuentas.

“Los precios más altos del petróleo están afectando las posiciones fiscal y externa y han contribuido al aumento del costo de vida, mientras que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos en Estados Unidos podría reducir las remesas y agravar las vulnerabilidades económicas y humanitarias” indicó el texto.

La Corte Suprema estadounidense autorizó al gobierno a derogar el TPS en vigor para los haitianos desde 2010.

Se estima que cerca de 350.000 haitianos viven en Estados Unidos bajo este programa.

“Se espera que la actividad económica se contraiga por octavo año consecutivo en el ejercicio fiscal 2026”, añadieron los expertos.

Haití atraviesa desde hace tiempo una crisis política, económica y de seguridad, pero la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años.

De unos 11 millones de habitantes, cerca de 1,5 millones están desplazados dentro del país a causa de la violencia de las bandas criminales, indicó en junio la Organización Internacional para las Migraciones.

El país debe organizar una primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de 2026, y la segunda vuelta en febrero de 2027, según un calendario electoral publicado a finales de julio.