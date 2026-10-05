Economía

Folk Percussion, un emprendimiento que rescata la tradición folclórica panameña

El emprendedor Rubén Almanza manifestó que su negocio opera por pedido desde su taller ubicado en el patio de su vivienda, en Altos del Lago, Ocú, provincia de Herrera, donde sus clientes lo visitan para solicitar sus instrumentos

Folk Percussion, un emprendimiento que rescata la tradición folclórica panameña
ML | Algunos de los instrumentos que realiza Rubén Almanza.
Folk Percussion, un emprendimiento que rescata la tradición folclórica panameña
ML | Portavasos personalizados.
Folk Percussion, un emprendimiento que rescata la tradición folclórica panameña
ML | Rubén Almanza, junto a los instrumentos que realiza.
Folk Percussion, un emprendimiento que rescata la tradición folclórica panameña
ML | Elaboración de un tambor.
Amalia Quintero
05 de octubre de 2026

Rubén Almanza es un emprendedor ocueño de 30 años, que convirtió su pasión por la música y la artesanía en Folk Percussion, un negocio dedicado a la elaboración y reparación de instrumentos folclóricos panameños, como tambores, cajas y churucas, además de portavasos personalizados.

Almanza relató que su emprendimiento nació en 2018, cuando trabajaba en un estudio de grabación y necesitaba instrumentos para interpretar piezas folclóricas. “No tenía y me tocaba pedirlos prestados. Un día dañé el cuero de un tambor que me habían prestado y decidí aprender a fabricarlos”, contó.

El emprendedor explicó que aprendió de manera artesanal por medio de un vecino, quien le enseñó verbalmente a confeccionar su primera caja. “Durante la pandemia tuve más tiempo para perfeccionar mis técnicas. Comencé utilizando un machete y luego incorporé herramientas eléctricas”, dijo.

Entre los materiales que utiliza destacan la madera de cedro y el cuero de vaca o, en ocasiones, de venado. Con ellos elabora instrumentos como tambores, cajas y churucas, además de portavasos personalizados con forma de tambor.

En cuanto a los precios, Almanza comentó que van desde los B/.100.00 para las cajas y B/.130.00 para tambores tradicionales, mientras que los portaguaro o vaso van desde los B/.25.00 en temporada de festivales y varían según la personalización solicitada. Se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @folkpercussion.

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