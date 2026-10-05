Folk Percussion, un emprendimiento que rescata la tradición folclórica panameña

Rubén Almanza es un emprendedor ocueño de 30 años, que convirtió su pasión por la música y la artesanía en Folk Percussion, un negocio dedicado a la elaboración y reparación de instrumentos folclóricos panameños, como tambores, cajas y churucas, además de portavasos personalizados.

Almanza relató que su emprendimiento nació en 2018, cuando trabajaba en un estudio de grabación y necesitaba instrumentos para interpretar piezas folclóricas. “No tenía y me tocaba pedirlos prestados. Un día dañé el cuero de un tambor que me habían prestado y decidí aprender a fabricarlos”, contó.

El emprendedor explicó que aprendió de manera artesanal por medio de un vecino, quien le enseñó verbalmente a confeccionar su primera caja. “Durante la pandemia tuve más tiempo para perfeccionar mis técnicas. Comencé utilizando un machete y luego incorporé herramientas eléctricas”, dijo.

Entre los materiales que utiliza destacan la madera de cedro y el cuero de vaca o, en ocasiones, de venado. Con ellos elabora instrumentos como tambores, cajas y churucas, además de portavasos personalizados con forma de tambor.

En cuanto a los precios, Almanza comentó que van desde los B/.100.00 para las cajas y B/.130.00 para tambores tradicionales, mientras que los portaguaro o vaso van desde los B/.25.00 en temporada de festivales y varían según la personalización solicitada. Se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @folkpercussion.