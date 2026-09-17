Foro de competitividad busca atraer inversión

a.Quintero | Con el lema “De posición estratégica a nación competitiva”, se realizó ayer el XVIII Foro Nacional de Competitividad 2026, que reunió a representantes del gobierno nacional, sector privado, academia y organismos internacionales.

La presidenta del Centro Nacional de Competitividad (CNC), Marcela Galindo, destacó los avances de la estrategia nacional, que “contempla 158 acciones y más de 700 hitos”.

Galindo explicó que “de las 32 acciones previstas para el segundo año, el 50% ya fue culminado y otro 47% se encuentra en ejecución. De completarse estas últimas, la estrategia alcanzaría aproximadamente un 97% de avance en las metas establecidas para ese período”.

Asimismo, señaló que “como país nosotros tenemos una ventaja geográfica increíble, eso lo sabemos, pero la ventaja geográfica no lo es todo. Tenemos que poder explotar esa ventaja geográfica y lograr avances para poder tener lo mejor y tenerlo lo más eficiente”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, resaltó la importancia de revisar los avances alcanzados y definir las acciones necesarias para los próximos años.

Barría destacó el mantenimiento del grado de inversión y los avances en materia fiscal, aspectos que, según indicó, han contribuido a “mejorar la imagen hacia afuera” y construir “ese ambiente de confianza” necesario para atraer inversión al país.

En este sentido, señaló que fortalecer la confianza es clave para impulsar nuevas oportunidades económicas y atraer capital hacia sectores estratégicos. “Eso se traduce en más empleos, más oportunidades y más inversión en sectores estratégicos de nuestro país”, afirmó Barría.