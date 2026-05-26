Funciones del Banco Hipotecario Nacional pasarán al Miviot y a la Caja de Ahorros

El Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1-26, “Que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN)”, según informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

Bajo este nuevo modelo, las facultades otorgadas al BHN por la Ley 123 de 2013, relativas al diseño, rectoría, subsidios, programas de vivienda de interés social, planificación, desarrollo de proyectos público-privados y articulación territorial, serán transferidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Por su parte, las funciones de financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros corresponderán a la Caja de Ahorros (CA). La Junta Directiva de esta entidad bancaria determinará, mediante un régimen especial, el proceso de migración de carteras de los productos hipotecarios y financieros del BHN, lo que garantizará la continuidad en la atención de los usuarios transferidos.

Esta disposición no constituye una fusión bancaria. La Caja de Ahorros adoptará las medidas necesarias para gestionar dichas carteras de manera independiente a sus operaciones habituales.

Asimismo, el proyecto propone un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional, el cual contempla la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot y coordinada por su ministro. Esta dirección se encargará del desarrollo de proyectos de interés social con participación del sector privado, permitiendo que las empresas, en alianza con el Estado, fomenten la construcción de soluciones habitacionales tanto para la venta como para el alquiler social.

“Lo anterior evitará duplicidades, reducirá los costos operativos, fortalecerá el crédito social y habilitará mecanismos modernos de articulación público-privada para la producción de vivienda social”, destaca el comunicado.

El proyecto de ley establece que el cierre del BHN se ejecutará de forma progresiva a través de un Plan de Transición Institucional elaborado por un comité técnico y aprobado por el Órgano Ejecutivo. Una vez promulgada la ley, el proceso de liquidación no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027.

Dicho comité, encargado de coordinar todos los trámites operativos para el cese de funciones del BHN, estará integrado por representantes del Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.