Gabinete aprueba $81 millones para el sector agropecuario y las naviferias

El Consejo de Gabinete aprobó tres créditos adicionales suplementarios por un total de B/.81 millones para financiar programas del sector agropecuario, apoyar a pequeños productores y cubrir la compra de alimentos que se distribuirán en las naviferias.

La mayor asignación corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que recibirá B/.51.3 millones para cumplir compromisos adquiridos con el Banco Nacional de Panamá durante la administración pasada. Los recursos reforzarán el presupuesto de inversiones del Programa de Competitividad Agropecuaria y su fideicomiso, así como el Programa de Incentivos a la Producción Nacional de Granos y otros rubros agrícolas.

Por su parte, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) contará con B/.8 millones para otorgar más de 325 créditos dirigidos a micro y pequeños productores rurales. Según lo aprobado, estos financiamientos buscan respaldar la producción nacional, contribuir a la seguridad alimentaria y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

El tercer crédito, por B/.21.6 millones, fue asignado al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para financiar la compra de 500 mil unidades de jamón picnic, además de roscas, latas de guandú, azúcar, sal, piña en rodajas, sacos y servicios de transporte, entre otros productos y gastos relacionados con las naviferias.