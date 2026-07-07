Gabinete aprueba B/.4.4 millones para renovar sistemas tecnológicos de la Zona Libre de Colón

El Consejo de Gabinete autorizó la contratación excepcional de la Zona Libre de Colón (ZLC) con la empresa Sonda S.A., por un monto de B/.4,441,830.82, para renovar la infraestructura tecnológica y prestar servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a sus sistemas de misión crítica: la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE) y Colón Puerto Libre (CPL).

Mediante la Resolución 55-26, se aprobó esta medida para la ZLC, que opera comercialmente más de 25 mil millones de dólares anuales y depende de estas plataformas para la trazabilidad, validación y gestión de las operaciones de sus empresas usuarias las 24 horas del día.

La gerente de la ZLC, Luisa Napolitano, sustentó que el reemplazo de la plataforma actual es urgente e indispensable debido a que acumula 10 años de operación, carece de soporte del fabricante y es vulnerable a ciberataques.

Detalló que el pago se realizará en 36 mensualidades, período que coincidirá con el soporte tecnológico de misión crítica bajo la modalidad “gold”. La inversión se distribuirá en un 41% para infraestructura (cómputo, red y seguridad), mientras que el porcentaje restante se subdividirá en software, licencias, implementación y soporte técnico. La contratación cuenta con el aval de la Junta Directiva de la ZLC y el concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).