Gabinete autoriza licencia para establecer la Zona Franca Pesquera del Pacífico

El Consejo de Gabinete emitió concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas conceda licencia de promotor y operador, y se ordene inscripción en el registro oficial a favor de la sociedad Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L., para el establecimiento y operación de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, en la comunidad de Tanara, corregimiento de Chepo Cabecera, distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Esta decisión del Gabinete ha quedado plasmada en la Resolución No. 105-25 del 9 de septiembre de 2025.

La Zona Franca Pesquera del Pacífico contempla una inversión de B/.4,885,995.64 en su primera fase y, en su segunda fase, como inversión futura, la suma de B/.5,953,017.09.

El total de la inversión es de B/.10,839,012.73.

En la primera fase se establecerán ocho (8) empresas, la cuales generarán un aproximado de doce (12) empleos directos y ciento setenta y nueve (179) empleos indirectos. En la segunda fase, generará unos veinte (20) empleos directos y doscientos (200) empleos indirectos.