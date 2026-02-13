Ganaderos advierten sobre el uso de leche en polvo importada en programa escolar

La Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Los Santos, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por una propuesta técnica que permitiría el uso de leche en polvo importada en la elaboración del “vaso de leche” y quesos destinados al programa escolar del Ministerio de Educación (Meduca).

Según la nota, la iniciativa surge del Comité Técnico de Normalización y la Subcomisión de Productos Lácteos del Ministerio de Comercio e Industrias. En dicha instancia se analiza una reforma al reglamento técnico para autorizar el uso de leche en polvo importada —ya sea fortificada, azucarada o saborizada— dentro del programa “El Desayuno Escolar Saludable”.

El gremio advirtió que la apertura de propuestas de la licitación del Meduca, realizada el pasado 29 de enero, se llevó a cabo sin que se completaran los pasos legales para modificar el reglamento técnico y sin que los productores conocieran la demanda ni el tipo de leche requerido.

“Nos mantendremos en la posición inquebrantable de hacer cumplir lo establecido en la Ley 115 de diciembre de 2019, la cual señala claramente el uso de materia prima nacional para los programas escolares y prohíbe el uso de leche en polvo reconstituida en el suministro para los estudiantes”, advirtieron los productores en la nota.

En el documento, los ganaderos también solicitaron una reunión con el presidente José Raúl Mulino para discutir la protección del mercado interno y garantizar precios justos que vayan en consonancia con los costos de producción.

Finalmente, la asociación hizo un llamado a padres de familia y docentes a mantenerse atentos “por la salud de nuestros niños” y reiteró su compromiso con un “verdadero desayuno escolar saludable”.