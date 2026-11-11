Gasolinas y diésel bajarán de precio desde este viernes 13 de noviembre

Los precios de los combustibles registrarán una nueva rebaja en Panamá a partir de este viernes 13 de noviembre, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

Conforme al reporte, la gasolina de 95 octanos bajará 9.3 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos tendrá una reducción de 8.7 centavos. En tanto, el diésel bajo en azufre disminuirá 10.3 centavos por litro.

Los nuevos precios máximos de venta al público variarán según la región del país y serán aplicados en las estaciones de servicio a partir de las 6:00 a.m. del viernes.

La reducción estará vigente hasta las 5:59 a.m. del viernes 27 de noviembre de 2026 y responde a la disminución de los precios de referencia internacionales.

La Secretaría Nacional de Energía actualiza los precios máximos cada 14 días, mediante un mecanismo que toma en cuenta variables de los mercados internacionales y costos logísticos.