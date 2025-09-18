$!Gastronomía, naturaleza y playas, la oferta de Panamá

Experiencias gastronómicas, seguridad, playas, resorts, montañas, lugares históricos y celebraciones culturales, son parte de la oferta turística que ofrece el país, aseguraron empresarios y autoridades vinculadas al sector.

Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), señaló que “nuestro país tiene mucho que ofrecer, en naturaleza, cultura y gastronomía; y tenemos un elemento único que es el Canal de Panamá”. Además, “nosotros estamos trabajando junto con las entidades gubernamentales para crear actividades que ayuden a promover el país; y en torno a iniciativas, hay muchísimas a corto plazo y otras que definitivamente, por los tiempos, lo que requiere y los actores, se desarrollan más a mediano plazo”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, Juan De Caro, comentó que “el país tiene una oferta muy parecida a la de otros países de Centroamérica. Tenemos el Casco, el Caribe y el Pacífico, somos uno de los pocos lugares donde puedes bucear o surfear el mismo día, en un solo lugar, en dos océanos distintos”.

Por su parte, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, detalló que “Panamá ofrece ventajas muy claras dentro de la región. En materia de seguridad y estabilidad, el país representa un destino confiable para el visitante internacional. A esto se suma su conectividad aérea privilegiada, donde los turistas pueden llegar con facilidad desde Norteamérica, Sudamérica y Europa”. Además, “una de nuestras mayores fortalezas son las distancias cortas, en pocas horas el visitante puede pasar de playas en el Caribe, a montañas, selvas o al Pacífico”.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, indicó que “somos un país dolarizado, tenemos una conectividad de más de 90 ciudades que llegan al hub de Tocumen, contamos con una diversidad de cultura, gastronomía y contamos con cinco rutas coloniales. Nuestra posición geográfica es una ventaja competitiva frente a otros destinos”.