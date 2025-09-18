Economía

Gastronomía, naturaleza y playas, la oferta de Panamá

Lideres empresariales aseguraron que “la oferta turística del país es altamente competitiva en comparación con otros destinos del Caribe, lo que les permite atraer a viajeros que buscan disfrutar de una experiencia diferente y accesible”

Amalia Quintero
18 de septiembre de 2025

Experiencias gastronómicas, seguridad, playas, resorts, montañas, lugares históricos y celebraciones culturales, son parte de la oferta turística que ofrece el país, aseguraron empresarios y autoridades vinculadas al sector.

Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), señaló que “nuestro país tiene mucho que ofrecer, en naturaleza, cultura y gastronomía; y tenemos un elemento único que es el Canal de Panamá”. Además, “nosotros estamos trabajando junto con las entidades gubernamentales para crear actividades que ayuden a promover el país; y en torno a iniciativas, hay muchísimas a corto plazo y otras que definitivamente, por los tiempos, lo que requiere y los actores, se desarrollan más a mediano plazo”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, Juan De Caro, comentó que “el país tiene una oferta muy parecida a la de otros países de Centroamérica. Tenemos el Casco, el Caribe y el Pacífico, somos uno de los pocos lugares donde puedes bucear o surfear el mismo día, en un solo lugar, en dos océanos distintos”.

Por su parte, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, detalló que “Panamá ofrece ventajas muy claras dentro de la región. En materia de seguridad y estabilidad, el país representa un destino confiable para el visitante internacional. A esto se suma su conectividad aérea privilegiada, donde los turistas pueden llegar con facilidad desde Norteamérica, Sudamérica y Europa”. Además, “una de nuestras mayores fortalezas son las distancias cortas, en pocas horas el visitante puede pasar de playas en el Caribe, a montañas, selvas o al Pacífico”.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, indicó que “somos un país dolarizado, tenemos una conectividad de más de 90 ciudades que llegan al hub de Tocumen, contamos con una diversidad de cultura, gastronomía y contamos con cinco rutas coloniales. Nuestra posición geográfica es una ventaja competitiva frente a otros destinos”.

“Panamá combina modernidad y cultura, centros de compras y vida nocturna, junto a espacios históricos como el Casco Antiguo, Patrimonio de la Humanidad”.

“El país es tan pequeño, pero con una biodiversidad sin igual, entre nuestras ofertas brindamos la temporada de ballenas jorobadas que es muy visitada por turistas”.

“Nuestra principal ventaja es la diversidad de ofertas turísticas de playas y montañas. Si a eso le agregamos nuestra oferta culinaria tan diversa y variada, tenemos todo”.

“Siempre se ha dicho que hacer turismo en el país es más caro que salir al exterior, sin embargo, nosotros ofrecemos precios económicos, para los turistas”.

