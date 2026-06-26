Generadora Gatún “brinda estabilidad” al sistema eléctrico

Tras un año y ocho meses de haber iniciado operaciones la planta de generación de energía eléctrica a base de gas natural licuado, Generadora Gatún aporta estabilidad al sistema eléctrico, sumando 670 megavatios (MW) de capacidad más limpia a la matriz energética, así lo explicó Esteban Barrientos, CEO de la planta ubicada en Colón.

Barrientos afirmó que “Generadora Gatún es un soporte importante para el sistema eléctrico panameño y centroamericano”. Explicó que la planta entró en operación el 1 de octubre de 2024 con dos turbinas de gas de 220 MW cada una. El 31 de mayo de 2025, se incorporó la turbina de vapor de 230 MW, completando los 670 MW instalados. El sistema funciona bajo ciclo combinado: el vapor residual de las turbinas de gas se reutiliza para mover la turbina de vapor, generando 33-34% de energía adicional sin consumir más combustible. En 2025 la planta produjo 2,150 GWh con ingresos de $322 millones y EBITDA de $108 millones.

Barrientos reconoció que el sistema de transmisión de energía eléctrica “se ha robustecido” y se han hecho las inversiones que hoy alcanzan los 12 mil millones de dólares. Sin embargo, urge avanzar con la cuarta línea de transmisión eléctrica para brindar mayor soporte y disminuir riesgos. Con 86% de su generación contratada a 20 años con Naturgy y ENSA, y contrato de suministro de gas natural a 20 años con Total Energy, Esteban aseguró que la planta da estabilidad y previsibilidad al sector eléctrico panameño.